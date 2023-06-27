Orman yangınında 2 yıl önce kaybettikleri arkadaşlarını unutmadılar

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi Pamucak mevkiinde 27 Haziran 2021 tarihinde çıkan orman yangınında alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden yangın söndürme ekibinde görevli Görkem Hasdemir için amirleri ve mesai arkadaşları lokma döktürdü. Orman şehidinin babası ve babaannesi de lokma hayrına gelip oğulları için dua etti.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü Beldibi Yangın Söndürme Ekibi'nde görevli Görkem Hasdemir İçmeler Mahallesi'nde 27 Haziran 2021 günü çıkan ve 25 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangında alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetmişti. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ndeki mesai arkadaşlarının vefatının kinci senesi ve bayram arifesi için lokma döktürdü. İşletme müdürlüğünün önüne koyulan stantlarda arkadaşlarının fotoğrafını sergileyen ormancılar duygu dolu anlar yaşadı.

Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin ve Müdür Yardımcısı Volkan Aydın, orman şefleri, orman muhafaza memurları, yangın söndürme ekibi görevlileri hazırlanan lokmaları kendi elleri ile paketleyerek yoldan geçen vatandaşlara ikram ederken, hayra Köyceğizli orman şehidinin ailesinin de katıldı.