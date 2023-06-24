Orman yangınında gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili gözaltına alınan bir kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangında şüpheli olarak 1 kişi yakalandı. Yakalanan şahsın 44 yaşındaki M.A. olduğu öğrenilirken birçok suçtan sabıkası bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheli önce sağlık kontrolü için hastaneye, ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. M.A.'nın emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın geniş çaplı sürdürüldüğü öğrenildi.