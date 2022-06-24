İhlas Haber Ajansı

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Orman yangınını çıkaran şüpheli tutuklandı

Marmaris ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangının şüphelisi 34 yaşındaki S.

A çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.


Jandarma tarafından gözaltına alınan S.A, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından bu sabah Marmaris Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan S.A Muğla E Tipi Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi.


Kendisini de yakmak istemiş


Şüpheli adli makamlara verdiği ifadede, bulunduğu bölgede ailesi ile ticari bir anlaşmazlık bulunduğunu ve anlaşmazlık sebebi ile kızarak yaktığını, hatta kendisini de yakmak istediğini, olay esnasında alkollü olduğunu belirtti.

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