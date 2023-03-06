Ormancı türküsünün yakıldığı Çaybükü'nün ismi ‘Gevenes' mi oluyor

Muğla'da "Ormancı" türküsünün yaşandığı Çaybükü Mahallesi'nin isminin tekrar türküde geçen ve eski ismi olan ‘Gevenes' olarak değiştirilmesi, Menteşe Belediye Meclisinde görüşülecek

Menteşe Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısı, 7 Mart Salı günü saat 14.00'te Belediye Başkanı Bahattin Gümüş başkanlığında Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde yapılacak. Toplantı gündeminde 10 madde bulunurken, maddeler içinde Ormancı türküsünün yakıldığı ve 1980 yılında ismi Gevenes olarak değiştirilen Çaybükü isminin tekrar ‘Gevenes' olarak değiştirilmesi teklifi de yer alıyor. Toplantıda ayrıca İnceleme Komisyonu raporlarının okunmasının ardından Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 2023 yılı ek gelir tarifesi ele alınacak. İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Düğerek Mahallesi 2'nci kısım 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu da görüşülecek.

“Çaybükü'nü istemiyoruz”

Çaybükü Muhtarı Bilal Özsoy, mahallenin gerçek adının Gevenes olduğunu belirterek, “Gevenes, Ormancı türküsünün yaşandığı mahalledir. Çaybükü isminin yerine tekrar mahallemizin eski ismi olan Gevenes ismi verilmesi için Menteşe Belediyemize başvurduk. Muhtarlık dışında mahalle sakinlerimiz, yöredeki mahalleler de Gevenes ismini istiyor” dedi.

Dönemin Muğla Valisi Hüseyin Aksoy tarafından Ormancı türküsünün geçtiği Belen Kahvesi, türküde adı geçen köprü ve değirmen aslına uygun olarak restore ettirildi. Restore edilen yapıların dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç tarafından açılışı sırasında köylüler türkünün sözlerinde köyün adının 'Gevenes' olarak geçtiği belirterek, Çaybükü adının 'Gevenes' ile değiştirilmesini istedi. Bu istek, 1 yıl sonra Muğla İl Özel İdaresi'nde gündeme geldi. Köylülerin değişiklik isteği İl Genel Meclisi'nde tartışmalara neden oldu. Yapılan araştırmalar sonunda Çaybükü köyünün adının yeniden 'Gevenes' olması oybirliğiyle kararlaştırıldı.

Muğla İl Genel Meclisi'nde alınan karar daha sonra Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'ne gitti. Müdürlükte yapılan incelemeler sonunda köyün adının 'Gevenes' olarak değil 'Geven' olarak değiştirilmesi uygun görüldü.