Ormancı türküsünün yaşandığı köyün ismi değişiyor

Ormancı türküsünün geçtiği Menteşe'nin Çaykübü Mahallesinin türküde geçen Gevenes ismini alması için Menteşe Belediye Meclisinde isim değişikliği oy birliği İnceleme Komisyonuna sevk edildi.

1960 yılında Yatağan'da Muğla'nın Merkez ilçesi Menteşe ilçesine bağlanan, 1980 sonrası da ismi Çaykübü olarak değiştirilen Ormancı Türküsünün yaşandığı mahallenin isminin tekrar Ormancı türküsünde geçen Gevenes olarak değiştirilmesi için Mahalle sakinleri tarafından Menteşe Kaymakamlığına başvuru yapıldı.

Başvurunun ardından Kaymakamlık isim değişikliğinin yapılması için başvuru dilekçesi Menteşe Belediye Meclisine gönderildi. Menteşe Belediye Meclisi'nin Mart ayı olağan meclis toplantısında isim değişikliği ve gerekçesi ile meclis üyelerine okundu.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, isim değişikliğinin geçmişte Muğla'nın Büyükşehir olmadan önce İl Genel Meclisinde ‘Gevenes' olarak değiştirilmesi için oy birliği ile karar alınmasına rağmen, ‘Türkçe' isim olmadığı iddiası ile o dönemin Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından ‘Geven' olarak yapılan değişiklik Mahalleli tarafından kabul edilmemişti.

Menteşe Belediye Meclisinde mahalle isminin Gevenes olarak değiştirilmesi için mahalle sakinleri ile başvuruda bulunan Muhtar Bilal Özsoy, “Bizim köyün haricindeki komşu köyler dahi köyün ismini sorduklarında Gevenes diyorlar. İstanbul ve diğer illerden Belen Kahvesine geliyorlar, Belen kahvesinden sonra ‘Gevenes'e nereden gideriz diyorlar. Belen kahvesi Çaybükü köyünde. Onun için biz köyümüzün isminin eski ismini alması istiyoruz” dedi.

Menteşe Belediye Meclisinde Çaybükü isminin ‘Gevenes' olarak değiştirilmesi içi yapılan oylamada oy birliği ile değişiklik yapılması ve konunun İnceleme Komisyonuna gönderilmesine karar verildi. İnceleme komisyonu tarafından Nisan ayında yapılacak Menteşe Belediyesi Olağan Meclis toplantısında isim değişikliğinin onaylanarak Kaymakamlığa ve ardından İçişleri Bakanlığı'na Çaybükü isminin ‘Gevenes' olarak değiştirilmesi için isim değişikliği yazısının gönderilmesi bekleniyor.