Ormancılardan okullarda yangın eğitimi

Muğla Orman Yangınları Koordinasyon toplantısında alınan kararlar çerçevesinde, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ‘Orman Yangınları Farkındalık Eğitimi Yönergesi' hazırlandı. Yönergeye göre Orman İşletme Müdürlükleri teknik elemanlarınca okullarda orman yangınları konusunda bilgilendirme eğitimlerinin yapılması planlandı. Bu çerçevede Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan programda ilçeye bağlı kırsal mahalle ilkokullarında eğitimler veriliyor.

Yatağan Gökpınar ve Bahçeyeka ilkokullarında gerçekleştirilen eğitime İşletme Müdürü Beril Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Alemdar da katıldı. İşletme Şefi Erol Sönmez tarafından öğrencilere orman yangınlarının ormanlarımıza verdiği zararlar ve orman yangınları durumunda neler yapılası konularında bilgiler verildi.

Teorik bilgilerin ardından okul bahçesinde öğrenciler arazöz ve ilk müdahale araçlarını yakından gördü ve inceledi. Arazöz ve ilk müdahale araçlarından su sıkan yangın işçilerini yakından takip ettiler. Program sonunda öğrencilere değişik hediyeler verildi.