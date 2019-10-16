Ormancıların semineri başladı

İzin ve İrtifak Daire Başkanlığı'nın “İzin ve İrtifak İşleri Rehabilitasyon ve ÇED İşlemleri” konulu eğitim semineri Bodrum'da başladı.

Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifak Daire Başkanlığı'nın 2019 yılı hizmet içi eğitim programında yer alan “İzin ve İrtifak İşleri Rehabilitasyon ve ÇED İşlemleri” konulu eğitim semineri Bodrum'da başladı. İzin İrtifak Daire Başkanı Hakkı Gedik koordinesinde 15 - 18 Ekim tarihleri arasında Bodrum'da gerçekleştirilecek olan eğitim seminerine 28 Orman Bölge Müdürlüğünün İzin ve İrtifak Şube Müdürleri ile konuyla ilgili teknik elemanlar katılıyor.

Muğla Bodrum'da 15 Ekim Pazartesi günü başlayan eğitim seminerinin açılışına Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Osman Öner ve Milas Orman İşletme Müdürü Çetin Akkaya katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür, tüm izin irtifak rehabilitasyon ve ÇED işlemlerinin bu eğitim seminerinde ele alınacağını belirterek seminerin başarılı ve verimli geçmesini diledi. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak ise böyle bir semineri ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti belirterek, eğitimin hayırlı olması dileğinde bulundu.

İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığının Bodrum'daki Eğitim Seminerinde orman alanlarında izin irtifak işlemleri, maden izinleri, 17/3 madde izinleri, turizm izinleri ve tahsisleri, enerji izinleri ve 18. Madde işlemleri, ORBİS ve e-izin modülü konularında eğitim verilecek.