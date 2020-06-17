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Ormanlık alanda kaybolan tatilciyi JAK Timi buldu

Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşünde kaybolan tatilci, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.


Fethiye'ye tatile gelen Berkan Kizi, Kayaköy Mahallesinde doğru yürüyüşe çıktı. Bir süre yürüdükten sonra ormanlık alanda yönlerini bulamayan Kizi 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yardım istedi.


Bölgenin ormanlık alan olması üzerine bölgeye Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timi sevk edildi.


Kayboldukları yere doğru harekete geçen ekipler, yaklaşık 2 saatlik aramanın ardından bulunan Kizi'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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