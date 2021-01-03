İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ormanlık alanda zehirli kemikler bulundu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çobanlık yapan bir kişi, ormanlık alana atılan zehirli kemikler nedeniyle bir köpeğinin zehirlendiğini, diğerinin ise kayıp olduğunu iddia etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çobanlık yapan bir kişi, ormanlık alana atılan zehirli kemikler nedeniyle bir köpeğinin zehirlendiğini, diğerinin ise kayıp olduğunu iddia etti.


Edinilen bilgiye göre, Kayaköy Mahallesi Horozbaba mevkiinde yaşayan ve çobanlık yapan İsmail Karakurt, çoban köpeğinin kaybolduğunu, köpeğini aradığı sırada ormanlık alanda zehirli kemikler bulduğunu belirtti.


Kemiklerin yanında zehir kutuları ve zehri kemiklere sıkmak için kullanılan şırıngaların da bulunduğunu anlatan Karakurt, “Kaybolan köpeğim belki de zehirli kemikleri yedi ve bir yerde öldü. Diğer köpeğimi de son anda kurtardım. Ormanda yaşayan birçok canlıyı tehdit ediyor. Durumu yetkililere bildirdim. Umarım bu gibi olaylar son bulur. Biz çobanlar da köpeklerimizle dağlarda güvenle dolaşabiliriz. Burada az görülen canılar da var. Bir insan niye böyle bir şey yapar anlamıyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.