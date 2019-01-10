Örnek çift ari işletme statüsüne kavuştu

Hayvanlardan insanlara bulaşabilen (zooantrponoz) hastalıklardan halk sağlığının korunması amacı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan “Ari İşletme Desteklemesi” projesi kapsamında Seydikemer'de yaşayan Zühre-Berat Yeşil çiftine ait işletme 'Hastalıktan Ari İşletme' sertifikası almaya hak kazandı.

Seydikemer'de düzenlenen sertifika törenine Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Hüseyin Kışla, Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Maraşlı, Fethiye-Seydikemer Süt Üreticileri Birlik Başkanı Turgut Tokmak, Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş, mahalle muhtarları ve yetiştiriciler katıldı. Törende Türkiye'de ari işletme sertifikasına sahip 997, Muğla'da ise 17 adet işletme bulunduğu dile getirildi.

Örnek çiftçi Berat- Zühre Yeşil çifti, yetiştiricilerin projeye mutlaka dâhil olmalarını, hem devlet desteği aldıklarını, hem de ürettikleri sütün pazarda daha iyi yer bularak daha bereketli kazanç sağlanacağını ifade ettiler. Törende ayrıca Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünde görevli İl sorumlusu Dr. Songül Topal “Hastalıktan Ari İşletmelerin Desteklenmesi Projesi” hakkında katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu.

Hastalıktan ari işletme nedir?

Karantina ünitesine sahip, hayvanları kayıt altına alınmış, asgari teknik ve hijyenik şartlara tüm hayvanları şap, tüberküloz ve bruselloz ile mücadele yönetmelikleri gereğince laboratuvar kontrolleri sonucu bu hastalıkları taşımadıkları belirlenen hayvancılık işletmelerine hastalıklardan ari işletme deniliyor.