Örnek öğrenciler ödüllerini aldı

Muğla'nın Menteşe İlçesinde yürütülen ''Menteşe'nin Örnek Öğrencileri'' isimli proje etkinlikleri kapsamında 52 öğrenci ödüllendirildi.

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ile ortaklaşa yürütülen proje etkinlikleri kapsamında 52 farklı okuldan, okul idarecileri ve öğretmenleri tarafından belirlenen 52 öğrenci ödüllerini Muğla Öğretmen Evinde düzenlenen törende aldı. Düzenlenen törene Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Özdilek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Görevlisi Şube Müdürü Meral Takeş, okul müdürleri ve aileler katıldılar.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız 'ın öğrencilere yaptığı konuşma ile devam etti. Kaymakam Yıldız yaptığı konuşmada verdiği örnekler ile çalışmanın önemine değinerek, öğrencilerden çok çalışmalarını istedi. Başarılı öğrencilere başarı belgelerinin yanı sıra Muğla İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel ve Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya tarafından temin edilerek gönderilen çeşitli hediyeler de takdim edildi.