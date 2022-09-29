Örnek proje sonrası bilgi yarışması

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Türkiye'de örnek proje olarak uygulanan ‘Buzağına Sahip Çık' projesinde örnek uygulama olarak Menteşe ilçesinde gerçekleştirilen çalışma sonrası hayvan üreticileri bilgi yarışması yapıldı. Bili yarışmasında dereceye giren üreticilere çeşitli hediyeler verildi.

Programa İl Müdür vekili olarak İl Müdür Yardımcısı Enver Aydın, Köy-Koop Merkez Birlik Başkanı Eray Çiçek, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Süleyman Gül, Muğla Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serkan Alpözen ve üreticiler katıldı.

Yoğun katılımın olduğu programda ilk konuşmayı üreticiler adına Gazeller Mahallesinden Musa Çaybak yaptı. Projenin faydalarına değinen Çaybak emeği geçen il ve ilçe müdürlüğüne teşekkür etti. Proje çerçevesinde bir ayda 315 işletmede 512 buzağı ziyaret edilirken, projenin önümüzdeki süreçte Muğla'nın 12 ilçesinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Enver Aydın, törende yaptığı konuşmasında hayvancılık sektörünün gelişmesi adına yaptıkları çalışmalara değindi. Aydın, “2021 TUİK verilerine göre büyükbaş hayvan varlığımız 280 bin 991. İl Müdürlüğümüzce uygulanmaya başlayan, buzağıları Rota-Korona-E.Coli etkenlerine karşı korumayı amaçlayan ‘'Buzağı Kalkanı Projesi'ne ek olarak ‘Buzağına Sahip Çık Projesi' hayata geçirildi. Yine 2020 yılında başlattığımız ‘Hastalıktan Ari İşletme Projesi' ilimizde tüberküloz ve bruselloz hastalıktan ari işletme sayısının bugün itibariyle 134'e çıkararak ülke sıralamasında 1'inci sıraya yükseldiğimizi belirtmek isterim. Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığınca desteklenen 204 bin TL bütçeli ‘Buzağına Sahip Çık' projesi Menteşe ilçemizde Mayıs-Haziran ayında uygulandı. Proje çerçevesinde bir ayda 315 işletmede 512 buzağı ziyaret edildi. İlgili projenin daha fazla üreticiye ulaşmasının sağlanması amacıyla bugün 9 üreticinin katılımıyla bilgi yarışmaları, proje tanıtım sunumu ve projeye katılan üreticilere çekilişle hediye dağıtımını içeren etkinlik gerçekleştiriyoruz. Menteşe ilçemizde pilot olarak hayata geçirilen projenin Kasım ayı içinde 12 ilçemizde daha hayata geçirilmesi planlanıyor” dedi.

Yıllık ekonomiye kazanç ise 21 milyon 156 bin lira

Program Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürü ve aynı zamanda proje koordinatörü Mehmet Kuray'ın proje çalışmaları ve sonuçları hakkında bilgi vermesiyle devam etti. Proje ile kurulan Buzağım Doğdu İhbar Hattına gelen ihbarlara verilen cevapların ve eğitimlerin önemine değinen Kuray, sunumunda projenin ekonomiye olan katkısına değinerek ‘Projede buzağı ölüm oranı yüzde 12'den yüzde 5'e düşürüldü. Hedef yüzde 2'nin altına çekmek. Yıllık ekonomiye kazanç ise 21 milyon 156 bin liradır” dedi.

Üreticiler bilgi yarışmasında kıyasıya yarıştı

Kısa film gösteriminden sonra 9 üreticinin yakınları ile çift olarak katılım sağladığı yarışmada kıyasıya rekabet yaşandı. İlk soruları cevaplayan 3 kez yedek sorulara kalan yarışma sonucunda dereceler ve beraberlikler açıklandı. Taşlı Mahallesinden Özcan Çulhaoğlu ile Gülay Sarıkavak isimli yarışmacılar birinci oldu. Hediye olarak süt sağım makinesi ile 5 çuval yem verildi. İkinciliği paylaşan Gazeller Mahallesinden Musa-Hikmet Çaybak çifti ile Doğanköy'den Serdar-Nazmiye Döğerli'ye (anne-oğul) buzağı kulübesi hediye edildi. Algı Mahallesinden Sultan-Hasan Ali Karakoza ile Sungur Mahallesinden Semra-Süleyman Yılmaz çiftçi üçüncülüğü paylaştı. Üçüncüye 50 kg'lık 5'er çuval yem hediye edildi.

Ayrıca katılan üreticiler arasında yapılan çekilişle 44 çuval yem, 4 adet süt sağım makinesi, 4 buzağı kulübesi hediye edildi.