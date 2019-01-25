İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ortaca AK Parti'de yeniden Hakan Fevzi İlhan dönemi

AK Parti Muğla İl Başkanlığı, Ortaca İlçe Başkanlığına Hakan Fevzi İlhan’ın atandığını açıkladı.

AK Parti Muğla İl Başkanlığı, Ortaca İlçe Başkanlığına Hakan Fevzi İlhan'ın atandığını açıkladı.


AK Parti Ortaca İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan, mazbatasını Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'den aldı.


AK Parti İl Başkanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir tarafından Ula ilçe Başkanlığı görevine Özer Yılmaz, Ortaca ilçe Başkanlığı görevine Hakan Fevzi İlhan'ın atandığı duyuruldu.


AK Parti'de il ve ilçe yönetimlerinde görev alan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu işadamı Hakan Fevzi İlhan, 8 Aralık 2017'de yapılan olağan ilçe kongresinde ilçe başkanı seçilmişti.


AK Parti Ortaca İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan, yaptığı açıklamada, kendisini bu göreve tekrar layık gören il ve genel merkez yöneticilerine teşekkür ettiğini belirterek; “31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakını Ortaca'da iktidara taşımak için çalışacağız. Hoşgörü içerisinde, parti ayrımı gözetmeden Ortaca'mıza hizmet için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.