Ortaca Belediye Başkanı Uzundemir göreve başladı

MHP'den Ortaca Belediye Başkanı seçilen Alim Uzundemir, mazbatasını alarak göreve başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın MHP adayı olarak Ortaca Belediye Başkanı seçilen Uzundemir, mazbatasını aldı. Uzundemir, daha sonra beraberindekilerle devir teslim töreni için Ortaca Belediyesine geçti. Devir teslimin ardından Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Uzundemir, görevi devraldığı Hasan Karaçelik'e teşekkür etti.

1959 yılında kurulan Ortaca Belediyesinde 12 başkanın görev yaptığını belirten Uzundemir, “Hepsi taş üzerine taş koymaya geldiler. İnşallah bizde eserlerimiz ile hatırlanmak için Ortaca'ya en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Bunun için çalışacağımıza söz veriyorum.” diye konuştu.

Seçim sürecinde kendisine destek olanlara teşekkür eden Başkan Uzundemir; “Herkesin belediye başkanı olmaya söz veriyorum. İktidar ile belediyeyi buluşturmadıktan sonra yatırım alamayacağımızı söylemiştik. İl başkanlarımız ve Milletvekillerimizden Allah razı olsun. Ambulans için teşekkür ediyorum. Bu başlangıçtı. Seçim sürecinde verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalışmaya başlayacağız.” dedi.

İlk gün Ambulans müjdesi

Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete ise kazandıkları belediyelerde yaptıkları hizmetlerle oylarını artırmak istediklerini vurguladı.

İl Başkanı Mete, ilk gün için Ortaca'ya ambulans kazandırdıklarını aktaran Mete, bundan sonraki süreçte hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi.