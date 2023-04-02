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Ortaca Belediye Başkanı Uzundemir'den Bakan Kirişçi'ye teşekkür

Milas tarım fuarı ve sektör temsilcileri ile bir araya gelmek için Muğla’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Prof.

Milas tarım fuarı ve sektör temsilcileri ile bir araya gelmek için Muğla'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi'ye Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir katkıları nedeniyle teşekkür eti.


Milas Tarım Fuarının ardından Muğla Valiliğini ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, bakanlığına bağlı birimlerden brifing aldı. Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Bakan Kirişçi'ye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, DSİ ve Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından Ortaca'da gerçekleştirilen yatırım ve destekleri nedeniyle teşekkür etti.

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