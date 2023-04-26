Ortaca Belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi gibi konularda verilen eğitimin bundan sonraki süreçte de devam edeceği açıklandı.

Ortaca Belediyesi bünyesinde Belediye Kültürpark ofisinde düzenlenen eğitimde personele genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunmaları gerektiği konusunda bilgiler verildi. Daha güvenli bir iş ortamında çalışmayı hedeflemek amacıyla iş güvenliğinin bir kültür olarak aşılanmasının önemine vurgu yapıldı.