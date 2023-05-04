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Ortaca Belediyesi araç filosunu genişletiyor

Ortaca Belediyesi araç filosuna Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe dilen yeni araç ile güçlendirdi.


Ortaca Belediye Başkanımız Alim Uzundemir, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler sonrası hibe yoluyla Ortaca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1,7 Milyon lira değerinde sıkıştırmalı çöp kamyonu Belediye araç filosuna kazandırıldı.


Ortaca Belediyle Başkanı Alim Uzundemir tarafından araç plakası takılan Temizlik İşleri Müdürlüğünde kullanılacak yeni araç ile daha temiz ve sağlıklı bir Ortaca hedefine ulaşmak için bundan sonraki süreçte de durmadan çalışacaklarını açıkladı.

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