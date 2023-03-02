Ortaca Belediyesi Mart ayı Meclis toplantısını yaptı

Ortaca Belediyesi meclis toplantısında önceki toplantılarda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması ve aylık ücretlerinin belirlenmesi hususunda komisyon kararı görüşüldü.

Dalyan Mahallesi Belediye Sokak No:11 adresindeki Belediyeye ait hizmet binasının veya uygun görülen yerin Göcek Liman Başkanlığına tahsis edilmesi görüşüldü. Toplantıda ayrıca, dolu kadro - boş kadro derece değişikliği hususu da el alındı.