İhlas Haber Ajansı

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Ortaca Belediyesi yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor

Ortaca Belediyesi ilçe genelinde yol yapım ve genişletme çalışmalarına devam ediyor.



Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yol bakım, düzenleme ve yenileme çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Ekipler Terzialiler, Eskiköy, Çaylı, Yerbelen, Beşköprü, Bahçelievler mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor.



Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, vatandaşa en iyi hizmeti sunmak için belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini, Ortaca'nın daha yaşanabilir bir kent olması için canla başla çalıştıklarını ifade etti.

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