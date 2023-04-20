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Ortaca Belediyesinde Bayramlaşma

Ramazan Bayramı’ndan önceki son mesai saatinde Ortaca Belediye Başkan Vekili Sebahi Yılmaz belediye personeli ile bir arayarak gelerek bayramlaştı.

Ramazan Bayramı'ndan önceki son mesai saatinde Ortaca Belediye Başkan Vekili Sebahi Yılmaz belediye personeli ile bir arayarak gelerek bayramlaştı.


Belediye Başkan Vekili Sebahi Yılmaz'a Belediye Başkan Yardımcıları Fedai Kılıç, Ferruh Atabey, Ersan Karakuyu ile birlikte Meclis Üyesi Zeki Doğaç da eşlik etti.


Ortaca Belediyesi'nin büyük bir aile olduğunu vurgulayan Ortaca Belediye Başkan Vekili Sebahi Yılmaz, “Ortaca'mız için bugüne kadarki çalışmalarınızdan dolayı tüm personele teşekkür ediyorum. Herkesin Ramazan Bayramınızı yürekten kutluyorum. Rabbim hep birlikte daha nice bayramlara ulaştırır inşallah” dedi.

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