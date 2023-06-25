İhlas Haber Ajansı

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Ortaca Belediyesinde Bayramlaşma

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri Kurban Bayramı nedeniyle belediye personeli ile bayramlaştı.


Bina içinde ve sahada çalışan personellere ziyarette bulunan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, "Ortaca Halkına hizmet sunabilmek amacıyla, 7/24 her an birlikte çalıştığım birim müdürlerim başta olmak üzere, teknikerinden, hizmet personellerimize kadar birlik ve beraberlik içinde çalışan tüm belediye personellerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor aileleriniz ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum” dedi.

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