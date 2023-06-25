Ortaca Belediyesinde Bayramlaşma

Bina içinde ve sahada çalışan personellere ziyarette bulunan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, "Ortaca Halkına hizmet sunabilmek amacıyla, 7/24 her an birlikte çalıştığım birim müdürlerim başta olmak üzere, teknikerinden, hizmet personellerimize kadar birlik ve beraberlik içinde çalışan tüm belediye personellerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor aileleriniz ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum” dedi.