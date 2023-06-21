Ortaca Belediyesinde iş sağlığı güvenliği eğitimi

Belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Yardımcısı Bülent Öztürk ve ilgili birimlerden personelin katıldığı iş sağlığı ve güvenliği toplantısında bir önceki ay gerçekleştirilen toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi de yapıldı.

Toplantıda, Belediye bünyesinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek, işyerinde yangın, doğal afet ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterliliği ve ekiplerin çalışmaları değerlendirildi.