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Ortaca Belediyesi'nde kişisel gelişim eğitimleri verildi

Ortaca Belediyesi’nde, personele yönelik kişisel gelişim eğitimleri verildi.

Ortaca Belediyesi'nde, personele yönelik kişisel gelişim eğitimleri verildi.


Ortaca Belediyesi toplantı salonunda Ortaca Belediyesi ve Ortaca Kent Konseyi işbirliği ile kişisel gelişim eğitimleri kapsamında, Psikolog Semra Aksuyek, Ortaca Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kara önderliğinde, idari kadronun tamamına 'Liderlik Semineri' gerçekleştirildi.


Psikolog Semra Aksuyek, seminerde liderlik nasıl olması gerektiğini slayt eşliği ile anlattı.

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