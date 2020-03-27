İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ortaca Belediyesinden ‘Can dostlara' mama ve su takviyesi

Ortaca Belediyesi, Koronavirüs salgını tehdidi sebebiyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında restoran ve kafelerin kapatılması ve vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasıyla birlikte besin kaynağı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor.


Tüm Dünya'da insanları tehdit eden yeni tip Koronavirüs salgını sokak hayvanlarını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Covid-19 salgını sebebiyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında restoran ve kafelerin kapatılması, vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasıyla birlikte sokakta yaşayan hayvanlarda besin bulmakta zorlanıyor.


Bu kapsamda Ortaca Belediyesi, Covid-19 virüsünün yaşattığı olumsuz durum nedeniyle ilçe genelinde sokak hayvanlarının ihtiyacına yönelik su ve mama ihtiyacını temin ediyor. Günün belirli saatlerinde hayvan popülasyonun fazla olduğu noktalara mama ve su bırakılıyor


Beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarının imdadına yetişen Ortaca Belediyesi, park, bahçe, cadde ve boş arazilere mama ve su bırakıyor. Özellikle köpek ve kedi popülasyonun fazla olduğu noktalara mama ve su bırakan belediye ekipleri, Covid-19 virüs tehlikesinin yaşandığı bu günlerde kapları her gün birkaç defa doldurarak sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmalarını engelliyor.


Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Covid-19 virüsüne karşı tedbirlerle birlikte, sokak hayvanlarının mağdur olmamaları için çalışmaları ve önlemleri arttırdıklarını ifade etti. Başkan Uzundemir, Ortaca Belediyesi Geçici Rehabilitasyon ve Bakım Evi personelinin bu konuda özveriyle çalıştığını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.