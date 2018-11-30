Ortaca Belediyesinden yakacak yardımı

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, şu ana kadar yardıma ihtiyacı olan 450 ailenin tespit edildiğini, bu ailelere yakacak yardımı yapılacağını söyledi.

Ortaca Belediyesince temin edilen ve kesilerek çuvallanan odunlar, mahalle muhtarlarıyla işbirliği içerisinde yürütülen çalışmalarla belirlenen ailelerin evlerine ulaştırılıyor.

Belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları takip eden Başkan Karaçelik, belirlenen ailelere yardımların kısa sürede ulaştırılacağını belirtti.

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile çalışmalar yürüttüklerini aktaran Başkan Karaçelik, vatandaşların evlerini ısıtmalarına katkıda bulunmak için çalıştıklarını ifade etti.

Karaçelik; “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda yardımı yapıyoruz. Şuanda da kış mevsiminin gelmesi ile birlikte yakacak odunları ailelere ulaştırıyoruz. Muhtarlarımız ile beraber belirlediğimiz 450 aileye yakacak yardımımızı ulaştırmak için çalışmalara başladık. İhtiyacı olan vatandaşlarımızın kış mevsiminde yakacaklarını evlerine kadar götürüyoruz.” dedi.