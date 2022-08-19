Ortaca Belediyesi'nin araç parkı genişliyor

Ortaca Belediyesi'ne Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hibesi ile bir araç daha kazandırıldı. Yeni gelen hizmet aracının direksiyonuna geçen Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, 'Sevdamız Ortaca' sloganı çıktıkları bu yolda halka en iyi hizmeti sunmak hiç yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ortaca Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hibesiyle 2022 model 1 milyon 431 bin lira değerindeki yol süpürme aracını törenle Ortacalıların hizmetine sundu. Yeni aracın test sürüşünü yapan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir; “Görevi devraldığımızda, belediyemizin hizmet araçları noktasında büyük sıkıntıları vardı. Bu belediye olarak bizim kaliteli hizmet verme yolunda önümüzdeki en büyük engel olarak duruyordu. Bu konuda ciddi ve özverili çalışmalar yaptık. Gerek belediyemizin öz kaynaklarıyla gerekse Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızın hibeleriyle bu sorunu büyük oranda aştık" dedi.

Araç teknik donanımı hakkında da bilgi veren Uzundemir, "Bu araç yol süpürme için üretilen araçların en modernlerinden birisidir. Yaklaşık 1 milyon 431 bin değerindeki bu aracımız Temiz Ortaca hedefimize bizi bir adım daha yaklaştıracak. Kazandırdığımız bu yeni aracın Ortacalı hemşerilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.