Ortaca Belediyespor Futbol Takımı kahvaltıda bir araya geldi

Ortaca Belediyespor Futbol Takımı'nın yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları kahvaltıda bir araya geldi. Kulüp Başkanı Erem Kaya, “Çalışmalarımızı planlarımız doğrultusunda yapmayı hedefliyoruz, hep birlikte başaracağız” dedi.

Marmarlı'da bulunan bir restaurantta düzenlenen kahvaltıya kulüp yönetiminin yanı sıra teknik heyet ve futbolcular katıldı. Ortaca Belediyespor Başkanı Erem Kaya, kahvaltıda yaptığı açıklamada, yönetimin 15 gün önce çalışmalara başladığını söyledi. Yönetime geldikten sonra teknik heyetle fikir alışverişinde bulunduklarını ve istenilen mevkilere transfer yapmaya başladıklarını anlatan Kaya, “İstenilen transferleri hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Yönetimimiz 15 gün önce takımımız ise 10 gün önce bir araya geldi. Tek bir hazırlık maçı yapabildik. Dünyayı etkisi altına alan pandemi süresi nedeni ile yaklaşık 1 buçuk yıldır oyuncular maça çıkmıyor. Bu nedenle gençlerimiz hazır mı diye sorarsanız. Hazır olmadığının farkındayız. Bu bizim dezavantajımız” diye konuştu.

Takımın motivasyonunun yüksek olduğunu aktaran Kaya, “İlk hafta Dalyanspor maçımız var. Bu derbinin bilinci ile hazırlanıyoruz. Takımın motivasyonu gayet yerinde. Büyük bir maça çıkacaklarının farkındalar. Kaos ortamını kısa sürede atlatıp çalışmalarımızı planlarımız doğrultusunda yapmayı hedefliyoruz. Hep birlikte yeniden başlıyoruz. Hep birlikte başaracağız. Yeni yönetim, yeni sistem ve yeni hedefler. Ortacamıza hayırlı olsun” dedi.