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Ortaca Belediyespor yeni hocasıyla bir ilki yaşadı

Ortaca Belediyespor, yeni teknik direktörü Çağlar Ayan yönetiminde çıktığı ilk maçta galibiyet aldı.


Ayan, yönetiminde Kuşadası deplasmanında sahaya çıkan Ortaca, bu sezon ki ilk dış saha galibiyetini kazandı. 1983 Ankara doğumlu Çağlar Ayan, kariyeri süresince Yeni Yolspor, Ankaragücü, Kızılcahamam Belediyespor, Çankırıspor, Çubuk Futbol A.Ş., Körfez İskenderunspor ve Kırıkkale Yahşihanspor formalarını terletti. Genç milli takımlarda da forma giyen Ayan, Ortaca'da Levent Numanoğlu'nun yardımcılığını yapmaktaydı.


Ayan, ilk maçında takıma oynattığı futbolla, sporseverlerin beğenisini kazandı.


Ortaca Belediyespor aldığı galibiyetin ardından son sıradan kurtuldu ve 11 puanla 13'üncü sırada haftayı noktaladı.

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