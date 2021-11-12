Ortaca Belediyespor yönetiminden vefa ziyaretleri

Ortaca Belediyespor Kulüp Başkanı Erem Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, yıllarca Ortaca Belediyespor'a emek vermiş isimleri ziyaret etti.

Ortaca Belediyespor Kulüp Başkanı Erem Kaya ve beraberindeki heyet, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Sözgen, Metin Yıldırım, Nurettin Fatih Dağdelen, Mustafa Göz ve Okşan Yılmaz'ı ziyaret etti. Kulüp yönetimi ziyaretlerde, takımın yeni sezon formalarını hediye ettiler.

Ortaca Belediyespor Kulüp Başkanı Erem Kaya, “Ortaca Belediyespor'a geçmişte hizmet eden değerli büyüklerimizi ziyarete başladık. Ortaca Belediyespor çok büyük bir aile, bu aileye emek veren herkes başımızın tacıdır. Bu ziyaretlerimiz gün geçtikçe artacak. Sakın ziyaretlerimiz yanlış anlaşılmasın bizim Ortaca Belediyespor olarak kimseden para beklentimiz yok. Hedefimiz Ortaca Belediyespor'un yıllarca sürecek güzel projelere imza atmasıdır. Bu bağlamda değerli büyüklerimiz ziyaret edildi ve engin deneyimlerinden daha sonraki süreçlerde yararlanılacak. 1 Kasım itibari ile spor kulübümüz artık bir proje kulübüdür. Bundan sonraki süreçte tüm kardeşlerimizi tüm büyüklerimizi kulübe bekliyoruz. Kulübümüz gün geçtikçe büyüyen güçlenen ve yücelen bir kulüptür. Bu bağlamda, ziyaret ettiğimiz Belediye Başkanımız Alim Uzundemir, İlçe Emniyet Müdürümüz Yılmaz Lima, İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Murat Sözgen ve Ortaca Belediyesporun değerli yöneticileri ve hocaları Metin Yıldırım, Okşan Yılmaz, Fatih Dağdelen bizler için çok önemli görüşlerini bildirdiler. Ayrıca Ortaca Belediyespor'un efsane ismi rahmetli Ali Göz hocamızın oğlu Mustafa Göz'ün bize kattığı değerden dolayı onur duyuyoruz. Bizler büyük bir aileyiz sizlerle varız, hepinizi bu pazar günü Marmaris ile sahamızda oynayacağımız maça bekliyoruz.” dedi.