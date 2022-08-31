Ortaca Belediyespor'a isim sponsoru

Muğla Süper Amatör Lig'de geçen sezon şampiyon olan ancak play-out maçında Muğlaspor'a yenilerek BAL'a çıkamayan Ortaca Belediyespor Kulübü, 2022-2023 spor sezonu için isim sponsorluğu anlaşması yaptı. Kulüp ilçede faaliyet gösteren 1000a Yapı ile sponsorluk anlaşması yaparken, 2022-2023 futbol sezonunda da ismini “1000a Yapı Ortaca Belediyespor” olarak değiştirdi.

Konu hakkında yönetiminden yapılan açıklamada şunlar belirtildi;

2021-2022 sezonunda çok zor durumda başladığımız yolu şampiyon olarak taçlandırdık. 2022-2023 Yılında ‘Hedef 2024' projesi ile yeni sezona bugün itibari ile start veriyoruz, bu yolda gencinden yaşlısına her bireyi yanımızda görmekten onur duyarız. Bu yolda bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Alim Uzundemir'e ve Tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür borç biliriz. Hedef 2024 Ortaca Belediyesporumuzun 2024 yılında 3.Lig'de görme hedefidir. Bu bağlamda Ortaca'mızın güzide mütaaitlerinden inşaat mühendisi değerli iş adamı kardeşimiz 1000a yapı sahibi Çağlar Alkılı Ortaca Belediyespor'un 2022-2023 sezonu için isim hakkını almıştır. 2022-2023 sezonunda Ortaca Belediyesporun ismi ‘1000a Yapı Ortaca Belediyespor olmuştur'. Yönetim kurulu üyemiz değerli Çağlar Alkılı'ya anlaşmamız ve yaptığı anlamlı destek için teşekkür ederiz. Kulübümüze ve Ortacamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz" denildi.