Ortaca Beleediyesi zabıta ekiplerinden pazar yerlerinde fiyat denetimi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde belediye zabıta ekipleri tarafından mahalle pazarında fiyat etiketi ve genel kontrol gerçekleştirildi.

Ortaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler pazar yerlerindeki denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri ilçedeki sebze ve tuhafiye pazar yerinde fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, pazar yerindeki ürünlerin üzerinde etiket olup olmağı ve fahiş fiyat başta olmak üzere genel denetimi yaparken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar da uyarıldı. İlçe genelindeki denetimlerin süreceğini belirten Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, “Denetimlerimizde halkımızın aldanmaması, yanılmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Esnafımızı koruma adına fiyatlardaki hileli durumları, eksik gramajları çürük ürün satımını engellemelere yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızla da işbirliği içerisindeyiz. Vatandaşlarımız böyle bir durumla karşılaştıklarında hemen 0850 480 4800 belediyemizin çağrı merkezini arayarak talep, öneri ve şikayetlerini iletebilirler' dedi.