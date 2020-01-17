Ortaca CHP İlçe Başkanı Tezcan'dan yoğun mesai

İlçe Başkanı Tezcan, ilçe genelinde ve giysi pazaryerinde esnafları ziyaret etti. Tezcan, pazaryeri esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Tezcan; “Ortaca Giysi pazarımızı ziyaret ederek hem pazarcı esnafımızla hem de pazar alışverişlerini yapan halkımızla sohbet fırsatı bulduk. Bizler Cumhuriyet ilkelerine inanmış Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz. Parti politikalarımız doğrultusunda toplum içindeki yerimizin farkında olarak yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bunu tek başına değil, gençlik, kadın kollarımız ve tüm üyelerimizle yapmaya çalışıyoruz. Ortaca'nın sorunlarını bilen genç, dinamik ama tecrübeli yol arkadaşlarımla Ortaca'ya borcumuz olan hizmeti yerine getirmek için mücadele ediyoruz.” dedi.

İlçe Başkanı Evren Tezcan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte programları doğrultusunda çalışmalarına hafta sonu da devam etti.

Tezcan ve beraberindeki heyet Kent Konseyi Salonunda gerçekleştirilen Ortaca Eğitim-Sen İlçe kongresine katıldı. Ardından Dalyan Türk Sanat Müziği Korosu'nun çalışmalarını takip etti. CHP heyeti son olarak ilçedeki Yozgatlılar tarafından düzenlenen Arabaşı Şöleni'ne katıldı.

İlçe kongresinin ardından hız kesmeden çalışmalarını sürdüren Tezcan, “Söz verdiğimiz gibi, her zaman halkımızla birlikte olacağız.” dedi.

Tezcan, ziyaretler hakkında şunları söyledi; “Ortaca Eğitim-Sen İlçe kongresine katıldık. CHP Ortaca İlçe Başkanlığı olarak destek konuşması yaptık. Kongrelerinin hayırlı olmasını temenni ediyor, yeni dönemde kendilerine başarılar diliyorum. Ziyaretlerimizi Dalyan Türk Sanat Müziği Korosu ile sürdürdük. Koromuzun çalışmalarını takip ettik. Güzel ve verimli sohbetler gerçekleştirdik. Son olarak Ortacamızda yaşayan Yozgatlı vatandaşlarımızın her yıl gerçekleştirdikleri Arabaşı Şöleni'ne katıldık. Etkinliği gerçekleştiren uzun yıllardır ilçemizde yaşayan Yozgatlı vatandaşlarımızla sohbet etme fırsatı bulduk. Çalışmalarımıza aynı hızla devam ederek ilçede yaşayan vatandaşlarımızla bir arada olacağız.”