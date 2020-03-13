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Ortaca CHP'den şehitler için lokma hayrı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanlığınca, Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için lokma döktürüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanlığınca, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için lokma döktürüldü.


Cumhuriyet Caddesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, İdlip'te şehit olan askerler için lokma hayrı yaptıklarını söyledi. Şehit yakınlarına başsağlığı dileyen Tezcan, “Ülkemizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Allah yaralı askerlerimize acil şifalar versin.” diye konuştu.


Tezcan, “Ülke olarak yaşadığımız, bu acı günlere duyarsız kalmayıp destek olan ve lokma aracımıza uğrayıp şehitlerimize dualarını esirgemeyen tüm Ortaca halkımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.


Etkinliğe, İlçe Başkanı Tezcan'ın yanı sıra CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, CHP Ortaca İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları ile partililer katıldı.

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