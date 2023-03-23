Ortaca Dal-Bel çalışanlarına hijyen eğitimi

Ortaca Belediyesi'nin iktisadi işletmesi Dal-Bel çalışanlarına hijyen ve sanitasyon eğitimi verildi.

Ortaca Belediyesi Dalyan Toplantı salonunda Dal-Bel şirket çalışanları için düzenlenen eğitim çalışmasında hijyen ve sanitasyon konularında eğitimi verildi. Gıda Mühendisi Mügenur Acar, hijyen ve sanitasyonda dikkat edilmesi gerekenler, mutfakta hijyen basamakları, kuru gıda deposunda gıdalar nasıl muhafaza edilmesi gerektiğini, hastalık yapabilecek bakteriler ve hangi yiyeceklerde bulunduğu hakkında Dal-Bel çalışanlarına bilgiler verdi.