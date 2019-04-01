Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'de Cumhur İttifakı adayları kazandı

Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'de resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı belediye başkan adayları kazandı.

Köyceğiz'de Kamil Ceylan yeniden belediye başkanı seçildi. Ortaca'da Alim Uzundemir, Dalaman'da ise Muhammet Karakuş, CHP'li rakiplerini geri de bırakarak yarışı kazandı.

Seçmen sayısı ve nüfus yoğunluğuna göre en çok aday Ortaca'da yarıştı. Ortaca'da, 119 sandıkta, 36 bin 827 seçmen sandığa gitti. Köyceğiz'de 5 aday yarıştı. İlçede, 98 sandıkta, 27 bin 991 seçmen sandığa gitti. Dalaman'da ise 8 aday yarıştı. İlçede, 98 sandıkta, 29 bin 527 seçmen sandığa gitti. Seçmenler belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarları seçti.

Cumhur İttifakı Ortaca Adayı Alim Uzundemir, seçim sonuçlarının ardından “Bizi destekleyen Ortaca halkına teşekkür ediyorum. Allah bizi utandırmasın, mahcup etmesin. Esas görev bundan sonra başlıyor.” diye konuştu.

Cumhur İttifakı Dalaman Adayı Muhammet Karakuş; “Seçim çalışmalarında desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Dalaman'a hizmet için gece gündüz çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hizmet etmek için buradayız, varız. Allah utandırmasın.” dedi.

Köyceğiz Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Kamil Ceylan ise 5 yıllık süreçte ilçelerini marka kent haline getirdiklerini söyleyerek, şunları kaydetti; “5 yıl daha hizmet edeceğiz. Desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hep beraber sahip çıkacağız. Parti ayrımı gözetmeden 1 Nisan'dan itibaren sivil toplum kuruluşlarımız ve halkımız ile ilçemizin bir adım daha öne çıkması ve gelişmesi için gayret göstereceğiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Köyceğiz'i bir adım daha öne taşımaya çalıştık. Çalışmaya devam edeceğiz.”