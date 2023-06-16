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Ortaca Dalyan yollarına YİKOB desteği

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından sağlanan destek ile Ortaca’nın turistik Mahallesi Dalyan’da bazı cadde ve sokakların parke taşları yenilendi.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından sağlanan destek ile Ortaca'nın turistik Mahallesi Dalyan'da bazı cadde ve sokakların parke taşları yenilendi.


Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce Dalyan Mahallesi Şerif Efendi Sokak, 108. Sokak, 121. Sokak, Emin Tezcan Sokak, Dipdağ Sokak, 115. Sokak ve Şavkar Sokak Kilitli Parke Taş Kaplama çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı.


Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, “Muğla Valiliğimizin destekleri ile Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı katkıları ile Dalyan Mahallemizde büyük oranda tamamlanan yollarımız hemşehrilerimizin kullanımına açılmıştır. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Muğla Valimiz Sayın Orhan Tavlı'ya ve Ortaca Kaymakamımız Sayın Meral Uçar'a İlçemize vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederim” dedi.

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