Ortaca Devlet Hastanesi için yardım kampanyası başlatıldı

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, modern binasına kavuşan hastanede, tüm vatandaşlara ihtiyaç duyacakları anda en doğru ve en hızlı şekilde hizmet verilebilmesi amacıyla gerek duyulan tıbbi ekipman ve cerrahi aletlerin temini için yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Sarıgerme'deki bir otelde düzenlenen toplantıya Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan ile Belediye Başkanı Hasan Karaçelik'in yanı sıra ilçenin iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Toplantıda, Devlet Hastanesi Başhekimi Erol Çetinkaya ve Genel Cerrahi Uzmanı Adnan Can Karabaş, sunum yaptı. Yapılan sunumlarda yeni hastane binası hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Tıbbi cihazların yeni hastane bünyesine kazandırılmasının önemine vurgu yapıldı.

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni hastane binasının konfor bakımından bölge insanı başta olmak üzere yerli ve yabancı misafirlerinde beğenisini kazandığını ifade etti.

Kaymakam Erdoğan, ilçe hastanesine taş kırma makinası bağışlayan Mehmet Hacıoğlu başta olmak üzere yaptığı bağışlarla destek olan tüm hayırseverlere teşekkür ettiğini dile getirdi.

Hastanenin özgüveni daha yüksek, hastalıkların teşhis ve tedavisinde teknolojik imkanları daha fazla kullanan cesur bir hizmet anlayışı ile çalışmak istediğini belirten Kaymakam Erdoğan, “Gelişen ve kalkınan ilçenin ve bölgenin tamamına uzun yıllar hizmet verecek hem bölge insanımızın hem de önemli bir turizm merkezi olan bölgemizin ve ilçemizin her yıl sayısı artan yerli ve yabancı misafirlerinin de ihtiyaç duyacağı her türlü tıbbi müdahaleyi yapabilecek tecrübeli bir sağlık kadrosunu yeni hastanemiz ile birlikte oluşturmak istiyoruz. Aynı zamanda bizlere, yakınlarımıza, arkadaşlarımıza; Tarlada, serada, bağda, bahçede, otelde, sanayide ve şantiyede çalışan işçilerinize ve tüm çalışanlarınıza. İlçemiz kamu ve özel okullarında öğrenim gören her yaştan öğrencilerimize, onların ailelerine yani tüm vatandaşlarımıza ihtiyaç duyacakları anda en doğru ve en hızlı şekilde bir tedavi şeklinin onlar için başlayacağını bildikleri güvenebilecekleri bir sağlık kuruluşuna sahip olmak istiyoruz. Bu nedenle Devletimizin ilçemize kazandırdığı bu hastane binamızın tıbbi cihaz ve yenilenmesi hususunda yoğun bir çaba gösterilmiştir. Hastanemiz hizmete girmiş oldu. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerinin kullandı.

“Hastaneye yakışan cihazlar”

Yıllarca ilçe insanına hizmet veren eski hastane binasında değişik nedenlerle hiç ihtiyaç duyulmamış yada temin edilememiş birçok tıbbi görüntüleme cihazı ve aletin yeni hizmet binasında olması için fiziki şartların uygun olduğuna değinen Erdoğan; “Fakat gösterilen yoğun gayretlere rağmen bunlarla ilgili bir ilerleme sağlanamadı. Bu cihazların ne kadar elzem olduğunu sunumlarında hocalarımız çok güzel ifade ettiler. Biz bu noktada hareket ederek Valiliğimizin izniyle başlatılacak, Kaymakamlığımızın himayesinde hastanemiz personeli ile ilçe sağlık müdürlüğü personelimizden oluşan yardım toplama komitesinin öncülüğünde eksiklerin giderilebileceğini ön gördük. İleri derecede her anlamda konforlu bir hastaneye yakışan cihazların hastanemize kazandırılması gerektiği düşüncesizdeyiz, bu nedenle sizlerin de katılımıyla bu kampanyayı başlatıyoruz. Böylece bundan sonraki süreçte tüm banka şubelerinde yardım hesapları açılacak. Valiliğimizin uygun gördüğü süre içerisinde kampanya devam edecek.” diye konuştu.

“Yapacağınız öncülük çok önemli”

Kampanyaya, tüm Ortaca halkı ve hayır işlerine her zaman duyarlı olan birçok Türk vatandaşının da katılım sağlayacağı noktasında şüphe duymadıklarını söyleyen Kaymakam Erdoğan; “Bu anlamda sizlerin katılımınız başlı başına çok önemliydi. Yapacağınız öncülük, vereceğiniz maddi ve manevi katkı çok önemli. Siz değerli katılımcılara bu yardım kampanyasına neden destek verilmesi gerektiğini neden ihtiyaç duyulduğunu teknik, idari ve sosyal her boyutu ile açıklamaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte siz değerli katılımcılardan başkanı olduğunuz kooperatifler, dernekler, kurum ve kuruluşların üyelerine, çalıştığınız kurul ve kuruluşların yetkili kurul ve makamlarına bizim sizinle paylaştığımız hislerimizi, bilgileri aktarmanızı istiyoruz.” dedi.