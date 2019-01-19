Ortaca Devlet Hastanesinde ilk mide kanseri ameliyatı yapıldı

Ortaca'da, kilo kaybı ve kansızlık şikayetleri nedeni ile Devlet Hastanesi Genel Cerrahi polikliniğine müracaat eden 65 yaşındaki Zeytune Sert'e yapılan muayene, tahlil ve tetkikler sonrası mide kanseri tanısı kondu. Sert için ameliyat kararı verildi.

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Adnan Can Karabaş ve Mustafa Bülent Aydıl tarafından ameliyata alınan hastanın, pankreas gövdesinde mide tümörü olduğu görüldü.

Midenin üçte 2'si alınarak mide rezeksiyonu, mide-bağırsak ağızlaştırması ameliyatı yapıldı.

Genel Cerrahi servisinde ameliyat sonrası tedavileri devam eden hastayı, hastane yönetimi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bu zamana kadar Ortaca Devlet ve çevre ilçe hastanelerinde yapılamayan bu tür ameliyatların ilki Ortaca'daki Genel Cerrahi uzmanları tarafından gerçekleştirildi.

Ayrıca, Genel Cerrahi uzmanlarınca kapalı sistem Laparoskopi Appendektom (Apandisit) ameliyatı, kolesistektomi (safra kesesi) ameliyatı ve diğer tanısal Laparoskopi ameliyatlarının Ortaca Devlet Hastanesinde yapılabildiği öğrenildi.

- Yoğun Bakım ve Palyatif Bakım Merkezi Açıldı

Diğer yandan, Ortaca Devlet Hastanesinde, Palyatif Bakım Merkezi ve Yoğun Bakım Ünitesinin hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Palyatif Bakım Merkezinde, Anestezi ve reanimasyon uzmanı, pratisyen hekim, sağlık memuru, anestezi teknisyeni, diyetisyen, psikolog, 4 hemşire görev yaparken, Fizik tedavi uzmanının direktifleri doğrultusunda gerek duyulan hastalara yatak içi egzersizlerin fizyoterapist eşliğinde yapıldığı belirtildi.

Yoğun Bakım Ünitesinde ise Anestezi uzmanı Ahmet Ertürk Yedekçi' nin sorumluluğunda 6 Hemşire, sağlık memuru ve personel ile 24 saat kesintisiz hizmet verildiği açıklandı.