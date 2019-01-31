Ortaca Devlet Hastanesinde kadın doğum uzmanı göreve başladı

Ortaca Devlet Hastanesine atanan yeni Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.
Dr. Kahraman Karaisaoğlu, hasta kabulüne başladı.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kahraman Karaisaoğlu, 1979'da İzmir'de doğdu. 2004'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.
2005-2010'da Süleyman Demirel Üniversitesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı İhtisasını yaptı.
2010'da Uşak Banaz Devlet Hastanesine Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olarak atandı ve İki yıl görev yaptı. 2012-2013'te GATA'da çalıştı.
2013-2019'da Milas 75. Yıl Devlet Hastanesinde görev yapan Karaisaoğlu, Ocak ayı itibari ile Ortaca Devlet Hastanesine atandı.