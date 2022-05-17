Ortaca Festivali'ne katılacak sanatçılar belli oldu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 25.si düzenlenecek Ortaca Geleneksel Tarım, Çevre ve Turizm Festivali'ne çok sayıda ünlü sanatçı katılacak.

Pandemi sürecinde yapılmayan ve bu sene yapılıp yapılmayacağı merak konusu olan Ortaca Festivali ile ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı. 24.sü 2019 yılında düzenlenen ve ardından yaşanan pandemi sürecinde yapılamayan Ortaca Festivali'nin düzenlenmesi ile ilgili planlama çalışması yürütüldüğü öğrenildi.

Buna göre 25.Ortaca Geleneksel Tarım, Çevre ve Turizm Festivali, 20 Haziran Pazartesi günü başlayacak, 26 Haziran Pazar günü sona erecek. Önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanacağı öğrenilen festivale katılacak sanatçılarda büyük ölçü de belli oldu. Festivalde ise Coverman, Elif Buse Doğan, İrem Derici, Mustafa Yıldızdoğan, Ömer Faruk Bostan, Resul Dindar ve Simge Sağın gibi sanatçıların sahne alacağı öğrenildi.