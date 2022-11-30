Ortaca genelinde yol bakım ve yenileme çalışmaları sürüyor

Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce Akıncı Mahallesi 1601. Sokak, Halil İbrahim Tolga Caddesi, Akasyalar Caddesi, Okçular Mahallesi 1164. Sokak, Atatürk Mahallesi 149. Sokak ve Karaburun Mahallesi 504. Sokak'ta ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Ortaca'nın en ücra köşesine kadar bakım, onarım ve yenileme gerektiren yollarda Belediye ekiplerinin çalışma yaptığını belirtti. Başkan Uzundemir, “Vatandaşlarımızın daha güvenli yollarda dolaşabilmesi ve gelen talepleri de dikkate alarak yollarımızda bakım, onarım ve yenileme çalışmasını sürdürüyoruz” dedi.