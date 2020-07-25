Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğüne Yılmaz Lima atandı

Ortaca İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Başkan'ın, Ordu'ya atanması ile boşalan ilçe emniyet müdürlüğü görevine 2. sınıf Emniyet Müdürü Yılmaz Lİma, getirildi.

Emniyet Müdürü Lima, ilçenin huzur ve güveni için çalışacaklarını söyledi. Daha önce Dalaman Havalimanı Emniyet Müdürü ve Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü olarak da görev yapan Lima, son olarak Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekteydi.