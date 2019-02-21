İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan görevine başladı

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanan, emniyet müdürü Hüseyin Başkan, göreve başladı.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan, emniyet müdürü Hüseyin Başkan, göreve başladı.


Ortaca İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Cemil Emre Süel'in, Fethiye'ye atanması ile boşalan ilçe emniyet müdürlüğü görevine getirilen 3. sınıf emniyet müdürü Hüseyin Başkan, görevine başladı.


Emniyet Müdürü Başkan, ilçenin huzur ve güveni için çalışacaklarını söyledi.


Başkan, son olarak Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürü görevini yürütmekteydi. Emniyet Müdürü Başkan, 2004-2008 ve 2010-2017'de Ortaca İlçesinde görev yapmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.