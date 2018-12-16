Ortaca ligin 2. devresi için umutlandı

grupta mücadele eden Ortaca Belediyespor, ilk devrenin son karşılaşmasında Antalya temsilcisi Konyaaltı Belediyespor'u 3-0 yenerek, galibiyetle tanıştı.

19. dakikada gelişen Ortaca Belediyespor atağında savunma arkasına sarkan Hüseyin önüne atılan ara pasında topla buluştu. Hüseyin'in ceza sahası içine girer girmez yaptığı sert vuruşla fileleri havalandırdı. 1-0

45. dakikada ender gelişen Konyaaltı atağında ceza sahasına gelen ortaya kaleci Nurettin ve Utku yükseldi. Hava topu mücadelesinde Utku, Nurettin'e faul yaptı, ağlara giden top gol olarak sayılmadı.

52. dakikada Ortaca kaptanı Semih, sol kanattan taşıdığı topu yerden içeri kesti. Ceza sahası içinde Yavuz topla buluştu, Yavuz'un sert vuruşunda top üstten auta çıktı.

63. dakikada Ortaca savunmasından ileri atılan uzun topu Konyaaltı defansı sektirdi. Pozisyonu takip eden Yavuz, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda farkı ikiye çıkardı. 2-0

76. dakikada gelişen Ortaca atağında Eric ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören pozisyonda topla buluştu, Eric'in yaptığı aşırtma vuruş üst direkte patladı.

84. dakikada farkı bire indirmek isteyen Konyaaltı'nın geliştirdiği atakta Boğtan ceza sahası içinde yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Emre'nin vuruşunu kaleci Nurettin çıkardı.

90. dakikada savunmada Konyaaltı'nın verdiği boşlukları iyi değerlendiren Ortaca, ceza sahası içinde net pozisyon buldu. Ahmet Özgür, sağ kanattan ceza sahası içine girdi, Yavuz'a alda at diyerek verdiği pasta penaltı noktası üstünde topla buluşan Yavuz topu düzeltti, plase vuruşla kendinin ikinci takımının üçüncü golünü ağlarla buluşturdu. 3-0

Karşılaşma, 3-0 Ortaca'nın galibiyeti ile sona erdi.

Stat: Ortaca Ahmet Ateş

Hakemler: Çağlayan Deveci, Baykal Tuna, Emre Yunusoğlu, Cihan Yurdagül

Ortaca Belediyespor: Nurettin, Yavuz, Hüseyin (Furat), Çağatay, Ömür, Batuhan, Mustafa (Ahmet Özgür), Adnan, Semih (Şenol), Eric, Peter

Konyaaltı Belediyespor: Berkay, Utku, Hasan, Ekrem, Erkut, Uğur, Ömer (Emre), Olgu, Boğtan, Deniz (Zafer), Muammer (Şehmus)

Sarı kartlar: Mustafa (Ortaca) Uğur, Şehmus, Hasan (Konyaaltı)

Goller: Hüseyin, Yavuz -2- (Ortaca)