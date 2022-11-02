Ortaca Orman Okulu Projesi'nde uygulamalı saha çalışması yapıldı

Ortaca Kaymakamlığı Erasmus projesi uzman daveti çerçevesinde Viyana'dan gelen bir eğitim kurumunun CEO'SU Hardwig İmlinger, Viyana Devlet Okullarındaki ilk Orman Okulu projesini hazırlayan ve koordinatörlüğünü yapan Orman Pedagogu Stefan Lirsch ve Grosses Schiff direktörü ve Doğa pedagogu İvana İmlinger Ortaca'da öğretmenlerle buluşarak Orman okulları, doğa eğitimleri ve orman pedagolojisi üzerine bilgiler verdi, öğretmenlerden gelen soruları yanıtladı. Ayrıca Avusturya Viyana'daki eğitim kurumları ile bir protokol imzalanarak Ortaca Orman Okulu'nun 5 yıl süresince akredite olmasına yönelik anlaşma yapıldı.

Proje hakkında bilgi veren Ortaca Kaymakamlığı Proje Koordinatörü Ayşe Suna Sözgen, Ortaca Orman Okulu Projesiyle hem ulusal hem de uluslar arası düzeyde sertifikalara sahip Orman Okulu eğitmenleri tarafından doğa eğitimleri verilen Türkiye'de ki ücretsiz ilk, tek ve resmi orman okulu olmayı hedeflediklerini belirterek, “Amacımız, öğrencilerimizi doğanın insan ruhunu iyileştiren atmosferinde yetiştirerek bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerini geliştirebilmek; kişisel serüvenlerinin temellerini daha sağlam atabilmek ve geleceğe daha yeşil bir dünya bırakabilmek. Doğal yaşam kaynaklarımızın hızlı bir tüketime ve kirlenmeye maruz kalmasının temelinde doğayı sahiplenmeyen, kendini onun bir parçası gibi görmeyen yeni insan algısı yattığının bilincindeyiz. Ortaca Orman Okulu İşte bu algıyı değiştirebilmek, çocukları doğanın içinde yetiştirebilmek, onlara çevre farkındalığı kazandırabilmek ve maruz kaldıkları aşırı teknolojinin ruhsal, fiziksel ve sosyal deformasyonlarını asgariye indirebilmek amacı ile kurulmaktadır” dedi.

21. yüzyılda yaşanan birçok çevresel sorunun çözümü ancak doğa ile etkileşim içinde verilebilen eğitimlerle mümkün olabileceğini belirten Ayşe Suna Sözgen, “Her biri kendi branşlarında yetkin 7 gönüllü öğretmenimiz öncelikle Türkiye Orman Okulu Derneğinin tarafından verilen yaklaşık 4 aylık teorik ve uygulamalı eğitimlere katılarak ulusal düzeyde Orman Okulu Eğitmenlik sertifikası almaya hak kazandı. Daha sonra, uluslararası bir okul olabilmek ve öğretmen yeterliliklerini bir üst boyuta taşıyabilmek amacı ile Erasmus Projelerine başvuru yapılarak, Türkiye Ulusal Ajansından hibe desteği alındı ve 7 öğretmenin Avusturya Viyana'da 50 saatlik Orman Okulu Eğitmenlik sertifikası alması sağlandı. Yurt dışı eğitimleri tamamlandıktan sonra Viyana'dan ilçemize gelen Avusturyalı 3 Orman Okulu uzmanı Ortaca Orman Okulu öğretmenleri ile 30 saatlik uygulamalı saha çalışması yaptı" diye konuştu.

6 ay önce Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın desteği ve Ortaca Kaymakamlığının himayesinde bir orman okulu açabilmek için gerekli çalışmalara başladıklarını belirten Ayşe Suna Sözen, “Ortaca Orman Okulunda verilecek eğitimlerle empati, aidiyet, merak ve odaklanma becerileri geliştirilebilecek, böylece çocuklarımızın doğayla bir bağ kurarak bireysel yaşam becerilerini kazanabilmesi sağlanacak. Yine çocuklarımızda görülebilen özgüvensizlik, sosyal zayıflık, daha fazla kaygı ve korku, doğaya ve genel hayata karşı duyarsızlık, öz disiplini sağlayamama, problem çözme, öfke kontrolü, krizle mücadelede yetersizlik ve iletişim problemleri doğa eğitimleri ve doğada yapılan etkinliklerle çözümlenebilecektir. Orman Okulu Programları yeni nesil çocuklarda görülen hareketsizlik, ekran bağımlılığı, obezite ve diyabetin çözümünde doğa ve çevre odaklı alternatif bir eğitim modelidir. Okulumuz özel gereksinimli öğrencilerimize hak temelli doğa eğitimleri vererek rehabilite etmek ve bağımsız yaşam becerilerini geliştirebilmek amacıyla da hizmet verecektir. Okulumuzda verilecek eğitimlerle doğayla sevgi bağı kurma temeline dayalı rehabilitasyon çalışmalarıyla özel çocuklarımızın topluma kazandırılma süreci kısaltılabilecektir. Orman okulunda yapacakları düzenli aktiviteler onların yetersizlik alanlarını güçlendirecek bağımsız yaşam becerilerini kazanmalarını destekleyecektir” dedi.

Proje Koordinatörü Sözgen son olarak, Ortaca Orman Okulu yalnız bölge çocuklarına değil, belli programlar dahilinde Türkiye ve Dünya genelindeki tüm çocuklara hizmet verebilecek bir yapıda olacağını belirterek, “Özellikle Avrupa Birliği Erasmus+ projeleri çerçevesinde yurt dışından gelecek öğretmen ve öğrencilerle bölgemizdeki öğretmen ve öğrencileri bir araya getirmeyi ve uluslararası düzeyde işbirlikçi doğa çalışmaları yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.