İhlas Haber Ajansı

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Ortaca parkları yaz aylarına hazırlanıyor

Ortaca kent merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan park, bahçe gibi eşil alanlarda Belediye ekiplerinin sürdürdüğü temizlik çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.


Ortaca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde bulunan yeşil alanların bakımı ve temizliği devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlık ekipler tarafından vatandaşların ve çocukların yaz ayyarında yoğun olarak zamanlarını geçirdikleri alanlarda gerçekleştirilen çalışmalarda, büyüyen çimler kesiliyor, ağaçlar budanıyor ve oturma grupları temizleniyor.

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