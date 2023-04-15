Ortaca Sarıgerme sahilinde çevre temizliği

Yaz sezonunda konukları ağırlayacak sahillerin temizliği için başta yerel yönetimler olmak üzere STK ve bölgedeki turistik tesisler de temizlik çalışmalarına destek veriyor.

Ortaca Belediyesi tarafından ilçe genelinde yürütülen çevre temizlik çalışmalarına Sarıgerme sahilinde devam edildi. Sarıgerme sahilinde Avrupa Çevre Ajansı ‘Deniz Çöpleri İzleme Programı' çerçevesinde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) işbirliğiyle sahil temizliğinin 5.'inci etabı yapıldı.

TURÇEV tarafından belirlenen alanda yapılan etkinliğe, Mavi Bayrak Muğla koordinatörü Gürcan Kaya, Ortaca Belediye Personeli, SARÇED Sarıgerme ve bölgede hizmet veren otel personelleri katıldı. Toplanan çöpler tartılarak kategorilere ayrıldı ve daha çok hangi atıkların atıldığının tespiti yapıldı.