İhlas Haber Ajansı

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Ortaca semt pazarında etiket denetimi

Ortaca Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından semt pazarında her hafta gerçekleştirilen etiket denetimleri bu hafta da devam etti.


Bölgenin en büyük semt pazarlarından birisinin kurulduğu Ortaca ilçesinde vatandaşların sağlıklı ürün tüketmesinin yanında, fahiş fiyat uygulamasının da önüne geçebilmek için Ortaca Belediyesi Zabıta ekipleri pazarda tezgah açan satıcılarda hem etiket denetimi, hem de satışı yapılan ürünlerin sağlıklı olup olmadığını denetliyor.


Her hafta gerçekleştirilen genel kontrollerde tüketicilerin güvenli bir şekilde alışverişlerini yapmaları hedefleniyor.

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