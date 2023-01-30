Ortaca SGK yeni binasında hizmet vermeye başladı

Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'de vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili işlemlerinin daha geniş bir ve dana konforlu bir ortamda yapabilmelerini sağlayan yeni hizmet binası hizmete girdi.

Ortaca Belediyesi tarafından inşaatının başlamasından bitimine kadar olan sürecin takip edildiği proje çerçevesinde karbon ayak izi düşük, yüksek düzeyde güvenlikli yeni hizmet binası tek adımda hizmet konseptine uygun olarak inşa edildi.

Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'deki vatandaşlara hizmet veren Ortaca Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü Terzialiler Mahallesi Cumhuriyet Caddesindeki yeni hizmet binasında 27 Ocak 2023 tarihinden itibaren hizmet veriyor.