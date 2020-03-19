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Ortaca Slow Food Festivali ertelendi

Ortaca’da “Tarladan Sofraya, Gocamandan Toruna” sloganıyla 18-19 Nisan’da yapılması planlanan Slow Food Festivali, Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendi.

Ortaca'da “Tarladan Sofraya, Gocamandan Toruna” sloganıyla 18-19 Nisan'da yapılması planlanan Slow Food Festivali, Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendi.


Ortaca Kent Konseyinden yapılan açıklamada, ilçenin ve yöresel mutfak kültürünün tanıtımı amacıyla planlanan Slow Food Festivali'nin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.


Ortaca Kent Konseyinden yapılan açıklamada; “Ülkemizi de etkisi altına alan Küresel Koronavirüs nedeniyle üzerimize düşen görevin sorumluluğu ile festivalimizi erteleme kararı almış bulunmaktayız. Bu süreç bizlere tekrar göstermiştir ki; Yerel ve yöreseli baz aldığımız, çocuklarımıza aktarmak istediğimiz çalışmalarımızın önemi artarak devam etmektedir. Tarihte pek çok zorlu süreci başarı ile geçen bir toplum olarak bizler ilk gün ki hedefimiz olan üreticinin ve yerel tüketimin desteklenmesine, farkındalığının arttırılmasına yol açacak festivalimizi içinde bulunduğumuz zorlu günlerin atlatıldığı sağlıklı günlerde daha coşkulu bir keyifle gerçekleştireceğiz. Yola Çıkarken sizlerden aldığımız destek ile gücümüze güç kattık, birlik olduk, yaşasın Anadolu dedik. Gün birlik olma günü, çalışmalarımızın en başından bu yana destek olan tüm kurumlara ve gönüllülerimize teşekkür ederiz. Sağlıklı günlerde bir araya gelme dileklerimizle bizim için değerlisiniz.” görüşlerine yer verildi.

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